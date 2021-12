Jan Ullrich sarebbe stato ricoverato in ospedale in seguito a una ricaduta nella sua dipendenza da alcol e droghe. A riportarlo è stata la Bild, il più importante quotidiano in Germania. L’ex corridore tedesco si trovava a Cuba per festeggiare il suo compleanno (ha spento 48 candeline lo scorso 2 dicembre), ma nel viaggio di ritorno, durante uno scalo in Messico, avrebbe perso il controllo, sarebbe stato fermato e successivamente ricoverato.

Ricordiamo che il vincitore del Tour de France 1997 aveva dichiarato pubblicamente di essere uscito da una spirale di dipendenze da alcol e altre sostanze che lo avevano portato a una pesante depressione. Lui stesso era stato ospite dell'ex rivale di sempre Lance Armstrong, tornando anche a pedalare pubblicamente in alcuni eventi.

I media locali scrivono che che la storia d’amore con la cubana Elizabeth Napoles, conclusa poche settimane fa, possa essere tra le cause della nuova crisi. Ora l’ex corridore sarebbe in procinto di essere trasferito in Svizzera, dove vive da anni, per affrontare una nuova cura contro la dipendenza. Nella clinica in Messico avrebbe ricevuto anche la visita di Lance Armstrong.

