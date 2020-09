Jordi Meeus approda nel WorldTour: il giovane velocista belga è stato ingaggiato dalla Bora-Hansgrohe ed è pronto per fare il grande salto. Il ventiduenne nato a Lommel si è messo in evidenza anche al Giro d’Italia Under 23, dove era tra gli sprinter più attesi ed è riuscito a conquistare una tappa, la sesta (Colico-Colico).

Ecco le parole di Dan Lorang, Head of Innovation della Bora-Hansgrohe, che si è già focalizzato sul ruolo che Meeus potrà avere all’interno della squadra tedesca: Jordi è un velocista, ma è in grado di ricoprire più ruoli nella squadra. Stiamo progettando di integrarlo nel nostro treno di sprinter, è in grado di fare le volate in prima persona e di pilotare i compagni e i nostri test hanno dimostrato che ha sicuramente il potenziale per diventare uno dei corridori più veloci del gruppo.

Tour de France Ecco Lopez, Roglic difficile da staccare: le 5 cose che abbiamo imparato 2 ORE FA

Dal canto suo, Jordi Meeus è entusiasta per questa grande chance: Sono estremamente felice di aver firmato con la BORA-hansgrohe. È una delle migliori squadre che ci siano e mi ha offerto una fantastica opportunità. Tre anni fa mi sono trasferito alla SEG Racing Academy: è stata assolutamente la decisione giusta da prendere. Ora sono pronto per fare il passo successivo in una squadra che è altrettanto familiare, ma allo stesso tempo lavora in modo incredibilmente meticoloso. In particolare nel settore della scienza dello sport, lo vedo come un ambiente di primo piano e, naturalmente, spero in una crescita corrispondente nei prossimi anni”.

antonio.lucia@oasport.it

Tour de France Percorso e favoriti della 18a tappa: Pogacar vuole la rivincita 2 ORE FA