Corso ha sotto contratto anche altri atleti portoghesi: Andrè Carvalho della Cofidis e i fratelli Oliveira della UAE Emirates. L'accordo potrebbe essere esteso anche a loro, radicando sempre di più la presenza di Mendes in questo ambito. Tutto bene? Non proprio. C'è chi vede l'arrivo del procuratore di Lisbona nel mondo delle due ruote come potenzialmente nocivo per questo sport. Parliamo di Marc Madiot, ex professionista (vincitore di due Parigi-Roubaix) e oggi direttore sportivo della Groupama-FDJ. Il dirigente francese non le ha certo mandate a dire, in un'intervista a RMC Sports. "Non voglio entrare nel sistema calcio. Come lavorano i procuratori nel mondo del pallone? Hanno un gruppo di assistiti a cui fanno cambiare squadra frequentemente per poter guadagnare sempre di più. C’è una grossa speculazione e oggi la situazione finanziaria nel calcio non è certo rosea. Sono sull’orlo del baratro e noi cosa facciamo? Facciamo entrare gente così nel ciclismo? Non voglio gente come Mendes nel ciclismo. Noi nel ciclismo non speculiamo sui trasferimenti dei corridori come fanno nel calcio".