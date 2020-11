La NTT Pro Cycling è salva . Questa mattina a Johannesburg, il fondatore della squadra sudafricana, Douglas Ryder, ha ufficializzato una nuova sponsorizzazione con la società svizzera Assos: leader nell’abbigliamento da ciclismo. La squadra ora si chiamerà Team Qhubeka ASSOS. Una notizia che va a coinvolgere direttamente anche due importanti corridori italiani. Il primo è Domenico Pozzovivo, reduce da un Giro d’Italia positivo, che resterà dunque nella squadra sudafricana visto che ha ancora un anno di contratto. Il secondo è Giacomo Nizzolo, che in questo 2020 ha conquistato prima la maglia di campione d’Italia e poi soprattutto quello di campione d'Europa . Il 31enne velocista non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, ma ora il rinnovo con la Qhubeka ASSOS potrebbe anche essere molto vicino.

Queste le prime parole di Douglas Ryder: “Sono davvero felice di aver ottenuto il sostegno di alcune persone e partner incredibili, tra cui Assos, che sono subentrati come sponsor principale. Il Team Qhubeka Assos parlerà esattamente di ciò per cui noi abbiamo deciso di lottare, essere un team di ciclismo ad alte prestazioni con un obiettivo preciso. Le ultime settimane per noi sono state incredibili, leggendo tutti i commenti dei fan e di come questa squadra si sia collegata con loro in modi diversi la nostra determinazione è cresciuta. Sono davvero felice di poter continuare a creare speranza e opportunità attraverso il nostro team e con Qhubeka Charity”.