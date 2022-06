124 iscritti per la prova in linea dei campionati nazionali italiani con traguardo ad Alberobello, dopo 237 chilometri con poche fasi di respiro. Chi si aggiudicherà la maglia tricolore? Tra i favoriti corridori esperti come Matteo Trentin, Giacomo Nizzolo e Davide Formolo, ma attenzione al talento puro di Andrea Bagioli e Davide Ballerini. Buone possibilità anche per le ruote veloci come Nicolò Bonifazio e Vincenzo Albanese. Presenti anche Vincenzo Nibali ed Elia Viviani.

Segui la gara in DIRETTA con il Liveblog di Eurosport.

11.22 - Tre uomini al comando con Tarozzi che è riuscito ad agganciarsi alla fuga. Il gruppo non si preoccupa e scivola a più di 2 minuti.

11.16 - Un minuto il vantaggio della coppia in testa. Hanno provato a riportarsi sulla testa della corsa Tarozzi della Bardiani e Zandri della Work Service.

11.08 - Primo tentativo di allungo in testa al gruppo. Martinelli della Bardiani CSF Faizanè (la squadra più rappresentata) e Cortese della MG.K Vis hanno preso del margine di vantaggio.

11.00 - Non è partito Andrea Pasqualon per sintomi influenzali, lui che poteva essere considerato nella lista favoriti per il tricolore. Sono 123 i corridori che hanno preso il via.

10.55 - Partiti!

Iniziata ufficialmente la corsa da Marina di Ginosa.

10.35 - Verso il km 0

La corsa ha lasciato Castellaneta Marina per portarsi verso il chilometro zero.

10.20 - La vittoria di Colbrelli nel 2021

Lo scorso anno vinse Sonny Colbrelli che prevalse su Masnada in volata. Un peccato non potere vederlo in gara oggi in un percorso sicuramente adatto alle sue caratteristiche.

10.00 - Filippo Ganna campione a cronometro

Si è tenuta mercoledì a San Giovanni al Natisone la prova a cronometro che ha assegnato il tricolore a Filippo Ganna. Questo i report della corsa disputata in Friuli: Ganna torna a vincere la crono tricolore: Cattaneo 2°, Affini 3°

9.40 - La Startlist

Più di 120 gli iscritti, si preannuncia una gara davvero combattuta. Qui la lista partenti completa: Startlist definitiva dei campionati nazionali: Nibali, Ballerini, Nizzolo

9.20 - Il percorso

Tre circuiti impegnativi e 237,1 km tutti vallonati. Qui tutte le informazioni sulla corsa di oggi: Marina di Ginosa-Alberobello: percorso e favoriti

9.00 - Campionati Nazionali Italiani LIVE

Buongiorno da Giulio Marina e benvenuti alla diretta della prova in linea dei Campionati Nazionali Italiani. Partenza fissata per le ore 10.45.

