Esistevo come corridore. Mi piaceva il dolore, mi piaceva avere freddo, sono caduto e mi sono rialzato. Ma come uomo chi sono io? [Yoann Offredo all'Equipe]

La stagione di ciclismo sta per concludersi e arrivano anche le ufficialità del ritiro di alcuni corridori che appendono la “bicicletta al chiodo”. Negli ultimi giorni Yoann Offredo ha annunciato l'addio al ciclismo, con il francese che aveva un contratto ormai in scadenza con la Circus-Wanty Gobert. Sulle colonne dell'Equipe, Offredo ha spiegato il perché del suo ritiro, causato da una condizione fisica non eccellente dopo l'infortunio alla caviglia patito durante il GP de Denain del 2019.

Ciclismo Ian Stannard si ritira per artrite reumatoide 16 ORE FA

Offredo Credit Foto Eurosport

Offredo aveva ricevuto degli alloinnesti tendinei alla caviglia destra, dopo la paralisi iniziale avuta proprio durante quell'incidente. Si riprese, fece addirittura il Tour 2019, ma non riuscì a portarlo al termine. La stagione 2020 era ripartita senza troppi sussulti e prima del covid si era fermato all'Omloop Het Nieuwsblad, senza andare oltre nel periodo post lockdown. Il dolore alla caviglia è rimasto e, secondo l'invito degli specialisti, ha deciso di porre fine alla sua carriera da professionista all'età di 33 anni.

In segno di rispetto per tutti coloro che mi hanno supportato in questi anni fantastici volevo ringraziare la Française des Jeux (FDJ) e la Wanty. Volevo scrivere alcune parole per annunciare il mio ritiro, ma ho fatto molta fatica. Ho sentito il concetto della 'morte dentro' per quei corridori che si ritiravano, ma per me era un concetto astratto. Quando fai il corridore hai la testa sul manubrio e non pensi ad altro. Mi piacerebbe parlare di quello che ho nella testa, ma non ho tante amicizie tra i miei colleghi. [Offredo all'Equipe]

Sono in una fase depressiva. L'anno scorso Peter Kennaugh e Marcel Kittel si sono fermati a causa della depressione, ma questa parola è ancora un tabù. La maggior parte dei ciclisti non si esprime o si nasconde dietro le apparenze. Io, quando io mi sveglio la mattina, non sono in contatto con le mie emozioni. Ho bisogno di trovare un nuovo obiettivo nella mia vita. Mi manca la sensazione delle gambe che fanno male dopo l'allenamento. Facevo circa 30 ore a settimana in bici. Non sono più abbastanza stanco per dormire la notte. Alle 3 del mattino sono ancora sveglio e mi pongo delle domande. Al mattino mi sveglio e sono in lacrime

Offredo spiega le sue emozioni (negative)

Esistevo come corridore. Mi piaceva il dolore, mi piaceva avere freddo, sono caduto e mi sono rialzato. Ma come uomo chi sono io? Mi sento come se dovessi attraversare una fase quasi autodistruttiva, mettere su 10-15 kg, crollare per poi rimbalzare indietro

Durante il Tour ha avuto un ruolo da commentatore televisivo

Sono uscito dagli studi tv per vedere un po' i ragazzi. Mi sentivo come un bambino sul ciglio della strada, come se fosse la prima volta. Ne sono rimasto sbalordito, avevo la pelle d'oca e gli occhi spalancati per i corridori del Tour de France, questi supereroi che erano arrivati sulla mia strada. Poi sono tornato in studio e non mi sentivo più molto bene

Che futuro ci sarà quindi per Offredo? L'ormai ex corridore, che in carriera ha vinto una tappa al Tour di Picardie nel 2009 (nella tappa di Noyon) ha comunque annunciato che si iscriverà all'università per fare un master di giornalismo. La prima tappa sarà quindi di diventare a tutti gli effetti un giornalista sportivo per la televisione per seguire le gare dei suoi ex colleghi.

220 km di fuga per Rossetto e Offredo: sono loro gli eroi della 7a tappa del Tour

Ciclismo Bernal, il ko è più grave del previsto: "Devo stare fermo per mesi" 27/10/2020 A 21:09