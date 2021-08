L'Eolo-Kometa blinda per 2 anni il suo migliore corridore di questa stagione, Lorenzo Fortunato. Il giovane corridore è arrivato alle luci del grande ciclismo dopo l'impresa completata sullo Zoncolan nel Giro d'Italia 2021. Una vittoria impensabile per lo scalatore originario di Castel de Britti, nel bolognese. A questo si è aggiunta la vittoria dell'Adriatica Ionica Race con il successo nella tappa arrivata in cima al Monte Grappa. Dopo l'esordio nel 2019 con la Neri Sottoli era passato alla Eolo in questo 2021.

Lorenzo Fortunato, vincitore al Giro d'Italia Credit Foto Getty Images

"Sono felicissimo: questo rinnovo era quello che volevo, che sognavo, che cercavo. Per me non ci sono mai stati dubbi, perché qui ho trovato l’ambiente perfetto per crescere e maturare: ed è qui che voglio continuare a correre. Ringrazio tutte le persone che mi hanno dato fiducia, ringrazio chi mi ha voluto qui un anno fa e chi mi ha messo nelle condizioni migliori per raggiungere risultati così importanti, dai direttori sportivi ai meccanici e ai massaggiatori e tutto lo staff. Ringrazio tutti i miei compagni di squadra, uno per uno, e ringrazio chi ha voluto fortemente questa conferma”. ha detto Fortunato.

Sul finale di stagione commenta: "Ora mi aspetta una seconda parte di stagione nella quale voglio confermarmi e sulla quale sono già concentratissimo, ma voglio condividere la mia gioia per questo rinnovo: sono convinto che la Eolo-Kometa continuerà a crescere, e io voglio crescere insieme alla Eolo-Kometa”.

