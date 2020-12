Valerio Conti sarà costretto a interrompere gli allenamenti su strada per tre settimane dopo aver subito la lussazione della clavicola in seguito a un incidente occorso in allenamento. Mentre pedalava vicino alla propria abitazione monegasca - comunica la sua società, UAE Emirates - il ventisettenne romano è stato tamponato da una vettura, venendo sbalzato contro un muro. Conti si trovava da solo al momento dell'incidente: è stato un ciclista di passaggio a chiamare i soccorsi, giunti prontamente sul posto tramite un'ambulanza.

"Gli esami radiografici ai quali si è sottoposto Conti presso l'ospedale di Nizza hanno evidenziato la lussazione di 2° grado della clavicola" ha spiegato il medico sociale della squadra, Michele De Grandi. "E' stato valutato che un intervento chirurgico non fosse necessario. Valerio non potrà pedalare su strada per tre settimane, ma già dai prossimi giorni sarà in grado di allenarsi utilizzando i rulli".