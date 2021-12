"Sono felicissima di poter dire che l'operazione al cuore è andata bene. Ringrazio il dottor Roberto Corsetti e il prof. Antonio Dello Russo per avermi curata al meglio. Ora mi aspetta un periodo di stop, ma non vedo l'ora di tornare in sella più forte di prima".

Ad

Sono queste le parole di Martina Fidanza, giovane ciclista italiana su strada e su pista. La classe 1999 è stata sottoposta a un intervento chirurgico all'ospedale di Ancona, necessario dopo che gli accertamenti medici avevano rivelato una strana aritmia, in particolare nella fase di recupero dopo uno sforzo. "Ho avuto punte di 245 battiti, ma di queste aritmie quasi non mi accorgevo: sono state tutte sempre molto brevi".

Mondiali La Fidanza non ci crede neanche lei: che gioia dopo la vittoria nello scratch 20/10/2021 A 23:53

Da quanto si apprende, ci vorrà almeno un mese prima che la giovane stella del ciclismo femminile possa tornare in pista (e in strada).

Il momento in cui Fidanza prende e se ne va: l'oro è suo

Tokyo 2020 Viviani: "Obiettivo: vincere a Sanremo, la gara dei sogni" 17/12/2021 A 14:01