Cambio di casacca per il vicecampione del mondo Matteo Trentin, che in questi giorni ha sottoscritto un contratto che lo legherà per i prossimi due anni alla UAE Team Emirates. Gran colpo di mercato dunque per la formazione emiratina, che rinforza così la sua rosa con una grandissima punta per le Classiche e le volate come l’ex campione europeo. Era soltanto questione di tempo il passaggio del corridore di Borgo Valsugana in un’altra squadra, dopo i gravi problemi economici che sta subendo la CCC. Già da tempo la formazione polacca ha dato il via libera ai suoi ragazzi per cercarsi un nuovo team per la prossima stagione.