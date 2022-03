Max Walscheid in allenamento nel pomeriggio di ieri vicino a Franken, in Germania. Non ha perso conoscenza ma ha riportato numerose contusioni: immediatamente soccorso, il corridore della Cofidis è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Neuwied e rimane in terapia intensiva almeno per tutta la giornata di oggi, seguito dallo staff medico della formazione francese. "Sono stato incredibilmente fortunato a sopravvivere a questo incidente". è stato investito da un'auto in allenamento nel pomeriggio di ieri vicino a Franken, in Germania. Non ha perso conoscenza ma ha riportato numerose contusioni: immediatamente soccorso,è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Neuwied e rimane in terapia intensiva almeno per tutta la giornata di oggi, seguito dallo staff medico della formazione francese.

Sono stato incredibilmente fortunato a sopravvivere a questo incidente (Walscheid)

Investito in allenamento

"Stavo solo facendo un allenamento dopo la Brugge-De Panne: ero su una strada tranquilla, in perfette condizioni. Fortunatamente ero sul ciglio della strada e pedalavo lentamente quando un'auto è arrivata nella direzione opposta, ha girato a destra senza mettere la freccia e mi ha centrato. Non ho avuto il tempo di fare nulla e nemmeno di avere paura...".

E ancora

"Sono stato toccato dalla parte anteriore, sono volato sopra la macchina e sono ricaduto a pochi metri di distanza, fortunatamente nel fosso e non sull'asfalto. La mia bici è stata completamente distrutta e l’hanno trovata a 10 metri di distanza. La gente è venuta rapidamente ad aiutarmi, poi è arrivata l'ambulanza e anche la polizia. Sono stato portato in ospedale e ricoverato al pronto soccorso: anche se non hanno rilevato nulla di rotto, ho dovuto passare la notte sotto osservazione. Non riesco ancora a credere di essere qui senza avere ferite molto più profonde. Posso gioire di essere ancora vivo".

