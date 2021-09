Sonny Colbrelli ha ribadito di essere in uno stato di forma davvero strepitoso e, dopo essersi laureato Campione d’Europa appena sei giorni fa, trionfa nel Memorial Pantani. Il bresciano ha conquistato il suo primo sigillo con indosso la maglia blu-stellata, dopo il secondo posto dell’altro ieri alla Coppa Sabatini. Il 31enne si è imposto a Cesenatico al termine di una volata a ranghi ristretti, regolando il tonico Vincenzo Albanese, lo spagnolo Alex Aranburu e Matteo Trentin.

L’alfiere della Bahrain-Victorious si lancia così con grande ottimismo verso la prova in linea dei Mondiali, in programma tra otto giorni nelle Fiandre: l’azzurro ha tutte le carte in regola per essere protagonista. Nel frattempo Sonny Colbrelli ha parlato del suo successo al Memorial Pantani, corsa dedicata alla memoria del compianto Pirata.

Questo il commento del Campione d’Europa a Spaziociclismo: “È stata più dura del previsto: quando corri da favorito è sempre difficile riuscire a vincere, ma alla fine è andata bene. Questa è una corsa speciale, dedicata a un grande del nostro sport e quindi la soddisfazione è ancora più grande. Ed è molto importante tornare a vincere dopo il secondo posto di giovedì alla Sabatini. Ora il morale è alto in vista dei prossimi appuntamenti”.

