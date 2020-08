Indicato sin da inizio carriera come uno dei più talentuosi ciclisti italiani, la sfortuna spesso e volentieri gli si è messa contro. A distanza di più di tre anni dal prologo del Giro di Romandia del 2017, Fabio Felline torna alla vittoria e lo fa proprio sulle strade del Bel Paese : uno spettacolare sprint per l’uomo dell’Astana che si impone in quel di Cesenatico nel Memorial Marco Pantani 2020.

Cinque corridori all’attacco nelle prime fasi di gara: Evans (Circus Wanty Gobert), Molly (Bingoal WB), Stocek (Beltrami TSA Marchiol), Rotondi (Work Service Dinatek Vega) e Rigatti (Team Colpack Ballan). Il gruppo ha gestito sempre al meglio la situazione, andandoli a riprendere poco prima dell’ingresso nel circuito. Tanti gli scatti dal plotone: ci hanno provato Lorenzo Rota (Vini Zabù KTM), Mattia Bais (Androni Giocattoli Sidermec) e Alessandro Tonelli (Bardiani CSF Faizanè) ad andar via in contropiede. I contrattacchi arrivati da dietro però hanno fatto sì che il vantaggio non diventasse mai corposo. Il tutto si è andato a decidere in uno sprint ristretto, con circa una trentina di uomini. Fabio Felline (Astana Pro Team) è riuscito a prevalere sul giovane britannico Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) e sul bielorusso Alexandr Riabushenko (UAE-Team Emirates).