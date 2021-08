Peter Sagan ai francesi Bora Hansgrohe che perde anche Ackermann. Il team tedesco ha però subito risposto, riportando a casa Sam Bennett. Proprio lo sprinter irlandese che era andato via due anni fa per reclamare il suo posto altrove, vista la presenza ingombrante di Sagan. Alla Deceuninck è diventato il miglior velocista del mondo, vincendo la bellezza di 14 corse, 3 tappe nei Grandi Giri (2 Tour e 1 Vuelta) oltre che la maglia verde del Tour. Qualcosa si è rotto però nella stagione in corso e, complice la mancanza di budget (dopo Con l'inizio di agosto, via alle ufficialità degli ingaggi per il 2022. Il colpo più altisonante è quello diai francesi della TotalEnergies , con lo slovacco che lascia più di qualche buco in casache perde anche. Il team tedesco ha però subito risposto, riportando a casa. Proprio lo sprinter irlandese che era andato via due anni fa per reclamare il suo posto altrove, vista la presenza ingombrante di Sagan. Alla Deceuninck è diventato il miglior velocista del mondo, vincendo la bellezza di 14 corse,(2 Tour e 1 Vuelta) oltre che la maglia verde del Tour. Qualcosa si è rotto però nella stagione in corso e, complice la mancanza di budget (dopo i rinnovi di Alaphilippe e Evenepoel), la Quick Step ha dovuto lasciarlo partire.

Sono molto emozionato di tornare alla Bora Hansgrohe. Ho avuto 6 anni incredibili con questa squadra e sento di essere cresciuto molto come professionista durante questo periodo. Lasciare è stata una decisione davvero difficile, ma ho deciso che avevo bisogno di continuare la mia crescita professionale e personale in un nuovo ambiente. Mi sono piaciuti i due fantastici anni alla Deceuninck Quick Step, la squadra dei miei sogni durante l’infanzia, e ho continuato il mio sviluppo in bicicletta e fuori dalla bicicletta stringendo amicizie che dureranno per tutta la vita. Comunque, mi sento pronto a tornare a casa ed essere il leader del team che voglio essere. [Le parole di Sam Bennett]

Ciclismo Sagan lascia la Bora: va alla TotalEnergies con Daniel Oss 5 ORE FA

Sam Bennett detta legge in Portogallo: rivivi la volata

Lefevere senza parole (o quasi)

Fa sicuramente pensare, però, il fatto che Sam Bennett sia tornato proprio alla Bora Hansgrohe. La squadra che, diciamolo, aveva denigrato a fine 2019. A volte succede anche questo. Ecco spiegate le parole di Lefevere, ormai suo ex general manager.

Non ho mai avuto corridori mentalmente instabili, ma ce ne sono stati alcuni particolari. Cavagna non è un tipo nervoso (il suo hobby è la pesca), ma a volte si fa prendere dallo stress. Alcuni dicono che Remco Evenepoel non sappia andare in bici, ma all’inizio Rémi aveva paura anche di prendere la borraccia o di alzare le braccia al cielo dopo una vittoria, Tim Declerq è un ragazzo intelligente, ma quando deve fare corsa per sé ‘soffoca’. E, ultimo ma non ultimo, c’è Sam Bennett. Per me lui è il non plus ultra della debolezza mentale. Lasciare la Bora, lamentandosi con tutti di come era stato ‘bullizzato’ ed era finito quasi depresso, per poi tornarci solo 14 mesi dopo. È la stessa cosa di una donna che torna a casa dopo una violenza domestica. [Lefevere commenta il passaggio di Bennett alla Bora Hansgrohe]

Sempre lato 'reparto velocisti' la Bora Hansgrohe ha messo sotto contratto l'olandese Danny van Poppel (gli ultimi due anni all'Intermarché Wanty Gobert) oltre ai due faticatori Ryan Mullen dalla Trek e Shane Archbold, anche lui dalla Deceuninck Quick Step. Tutti i 4 neo acquisti della Bora Hansgrohe hanno firmato un contratto biennale.

Vince ancora Sam Bennett! Viviani è 5°: rivivi l'ultima volata del Tour

Caleb Ewan rinnova con la Lotto Soudal

Un altro colpo di questa estate, è quello di Caleb Ewan. No no, lo sprinter australiano non ha lasciato la Lotto Soudal, anzi ha raddoppiato. Ewan ha appena firmato un contratto fino al 2024 con il team belga che non aveva nessuna intenzione di perdere, probabilmente, il suo corridore più prezioso che nel 2022 cercherà di nuovo il record di vincere almeno una tappa in tutti e tre i Grandi Giri nella stessa stagione. Intanto ha prolungato fino al 2023 Frederik Frison e la Lotto ha anche ingaggiato Rüdiger Selig, che arriva dalla Bora Hansgrohe, per i prossimi due anni. Elementi in più per il treno di Caleb Ewan.

Mi sento veramente a casa alla Lotto Soudal. È una squadra che sono orgoglioso di rappresentare. Insieme abbiamo raggiunto alcuni risultati meravigliosi, ma posso garantire che questo è solo l’inizio, abbiamo davanti un periodo entusiasmante. Credo che possiamo ancora migliorare, e non vedo l’ora di lavorare con il nostro treno per gli sprint formato da Jasper De Buyst, Roger Kluge, Harry Sweeny e Frederik Frison, assieme a coloro che presto si uniranno alla nostra squadra. Penso che possiamo ottenere grandi cose insieme. [Le parole di Caleb Ewan]

Nizzolo, ennesimo 2° posto: vince Ewan: rivivi la volata

Tokyo 2020 Cassani verso l'addio: Davide Bramati sarà il nuovo ct dell'Italia? 30/07/2021 A 21:46