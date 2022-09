UAE Emirates è una potenza del grande ciclismo internazionale e lavora per diventare sempre più competitiva. Va in quest'ottica l'acquisto di Adam Yates, che si unisce alla squadra di Tadej Pogacar per le prossime tre stagioni. Il 30enne britannico lascia la INEOS Grenadiers dopo solo due annate, condite da "appena" quattro successi Laè una potenza del grande ciclismo internazionale e lavora per diventare sempre più competitiva. Va in quest'ottica l'acquisto di, che si unisce alla squadra di Tadej Pogacar per le prossime tre stagioni. Il 30enne britannico lascia ladopo solo due annate, condite da "appena" quattro successi tra Volta a Catalunya 2021 e Giro di Germania 2022. Si tratta della terza maglia vestita in carriera dal gemello di Simon, che aveva difeso i colori della Orica/Mitchelton (oggi BikeExchange) tra il 2014 e il 2020.

Che duello Pogacar-Yates, vince lo sloveno: gli highlights

Ad

Queste le sue parole: "Sono davvero entusiasta per la prospettiva di unirmi all’UAE Team Emirates. Ho notato la crescita di questa compagine nel corso degli anni, non potevo perdere l’opportunità di unirmi a questo gruppo. Ritengo che stia entrando negli anni di apice della mia carriera, la formazione emiratina mi consentirà di dare il meglio. Non vedo l’ora di pedalare assieme ad alcuni dei migliori corridori del gruppo e di contribuire a rendere questa squadra la numero uno al mondo”.

Mondiali Sagan: "Magari domenica vinco e lascio il ciclismo su strada" 32 MINUTI FA

Soddisfatto anche il Team Principal della UAE Mauro Gianetti: "Siamo felici di dare il benvenuto ad Adam nel nostro team per i prossimi anni. La sua capacità di vincere e di raggiungere risultati eccellenti in una larga varietà di corse è notevole, ha sempre dimostrato di essere molto talentuoso. Conosciamo bene lo stile che lo contraddistingue e crediamo che sia un innesto perfetto per la nostra struttura, nell’ottica di rafforzare la squadra per i prossimi anni". Adam Yates ha ottenuto 18 vittorie in carriera, tra cui una Clasica di San Sebastian, un UAE Tour e una Volta a Catalunya. Tra i suoi piazzamenti notevoli vanno ricordati i quarti posti finali al Tour de France 2016 e alla Vuelta 2021, il quarto alla Liegi-Bastogne-Liegi 2019 e il terzo al Giro di Lombardia 2021.

Colpo doppio di Adam Yates: tappa e maglia davanti a Pello Bilbao

Mondiali Risuona ancora 'God Save the King': Tarling è Campione del mondo 5 ORE FA