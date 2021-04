Le parole di Evenepoel

Mi sento davvero onorato di mettere nero su bianco l'accordo per i prossimi cinque anni. Come mi ha detto Patrick Lefevere, questo è il contratto più a lunga scadenza che abbia mai firmato con un corridore. Sono davvero orgoglioso e felice di stare in questa squadra meravigliosa, con la quale ho già ottenuto molti successi e speriamo di poter raggiungere insieme i nostri grandi sogni. Adoro questo posto. L'ambiente, lo staff, i corridori, tutto sembra così familiare. Per me è solo un sogno, ancora una volta, che diventa realtà. Ecco perché mi sento davvero felice ed entusiasta per ciò che mi riserva il futuro

Le parole di Patrick Lefevere

È un passo importante per il futuro del nostro team. Tutti sanno di cosa è capace Remco e quanto grande sia il suo talento. Come ha detto, è felice e uno dei miei impegni più importanti è renderlo sempre più felice e mettere le persone giuste intorno a lui. Perché so per esperienza, e penso di averne un po' dopo 40 anni nello sport, che le persone felici hanno un rendimento migliore delle persone infelici. Siamo contenti che Remco continui con il Wolfpack e, come ha detto, speriamo di goderci molti altri bei momenti insieme

Peter Sagan nella è Alaphilippe? Il campione del mondo in carica spera di restare, ma ha avanzato pretese importanti a livello economico, pretese che il team belga potrebbe non poter rispettare. Ecco che il futuro di Alaphilippe potrebbe essere lontano dalla Deceuninck Quick Step, con l'AG2R Citroën sempre molto interessata e pronta a fare questo tipo di investimento. Insomma, un'operazione importante da parte della società che mira anche ad un possibile arrivo dinella prossima stagione . Il dispendio economico sarà importante e, quindi, ci viene un dubbio:Il campione del mondo in carica spera di restare, ma ha avanzato pretese importanti a livello economico, pretese che il team belga potrebbe non poter rispettare. Ecco che il futuro di Alaphilippe potrebbe essere lontano dalla Deceuninck Quick Step, con l'sempre molto interessata e pronta a fare questo tipo di investimento.

