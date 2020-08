Buone notizie dal team Deceuninck-Quick-Step riguardo il ciclista olandese vittima di un terribile incidente in Polonia: "Le sue condizioni sono migliorate ulteriormente e sarà ora trasferito a Leiden, nei Paesi Bassi, dove proseguiranno i trattamenti e inizierà la riabilitazione".

Il peggio sembra essere ormai alle spalle per Fabio Jokobsen, il giovane corridore del 1996 vittima di un terribile incidente nella prima tappa del Giro di Polonia che lo ha messo in serio pericolo di vita. Le condizioni dello sprinter stanno migliorando progressivamente e ora sarà possibile trasferirlo a casa, in Olanda, per proseguire i trattamenti, le terapie e avviare poi il percorso riabilitativo.

E' stato il suo team, la Deceuninck-Quick-Step, a far sapere che Jakobsen potrà affrontare il viaggio per tornare nel suo paese: "Le condizioni di Fabio Jakobsen si stanno evolvendo favorevolmente, nella misura in cui sarà trasferito mercoledì all'ospedale di Leiden, nei Paesi Bassi, dove verrà sottoposto ad un ulteriore trattamento delle sue ferite".

