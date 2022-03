Brutte notizie per i colori azzurri. Tra i tanti favoriti per, avremmo messo sicuramente, il vincitore dell'ultima Classica Monumento nel 2021, la Parigi-Roubaix . Il corridore della Bahrain Victorious, però, non sarà della partita per laa causa delle sue condizioni. Il campione europeo, infatti, aveva disputato solo una tappa all'ultima Parigi-Nizza, per poi ritirarsi a causa di una bronchite

In un comunicato ufficiale la Bahrain Victorious ha annunciato che Colbrelli non sarà presente per la partenza da Milano il prossimo 19 marzo, con il campione europeo che non si è ancora ripreso perfettamente. Non per disputare una. Salta così il primo appuntamento della stagione per il bresciano che aveva cominciato il suo 2022 con un buon 2° posto alla Omloop alle spalle di Wout van Aert