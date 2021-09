Eddy Merckx sul giovane Remco Evenepoel, rappresentante del Belgio già Il mondiale delle Fiandre 2021 sta già dando i suoi campioni e campionesse, non senza polemiche o dichiarazioni a corollario della manifestazione ma comunque legati ai protagonisti delle due ruote. Su tutti, le parole non proprio dolcissime del cannibalesul giovane, rappresentante del Belgio già già bronzo nella prova a cronometro (vinta dal nostro Filippo Ganna, 2° Wout van Aert).

Merckx, che ha vinto 3 mondiali di cui 2 tra i professionisti e uno con i dilettanti, parla del "suo" Belgio e dei sogni di gloria con van Aert nella prova in linea, ma lascia solamente critiche nei confronti di Evenepoel verso il suo approccio alle corse e soprattutto a questi mondiali e alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Al momento abbiamo due leader. Se hai due corridori che si sono distinti più degli altri, è difficile lasciarne a casa uno. Se pensi di fare una squadra con un solo leader, allora non dovresti portare anche Evenepoel. Lui corre principalmente per se stesso, l'abbiamo visto alle Olimpiadi

Evenepoel, uno che corre da solo. Dichiarazioni rilasciate a uno dei principali quotidiani delle Fiandre, Het Nieuwsblad.

Il classe 2000 non ha lasciato passare tanto tempo per rispondere alle "accuse" del Cannibale.

Deve sempre dire qualcosa e questo è un peccato. Ho molto rispetto per Merckx e a quanto pare non è reciproco. Forse ha fatto queste affermazioni perché avevo deciso di non correre con la squadra del figlio. Ammiro Eddy per il suo palmares e i suoi successi, ma non sono qui per approfittare della squadra. Non mi passerebbe mai per la testa e farò del mio meglio in corsa

E come sempre, il risultato sarà dato dalla strada quindi domenica, per la prova in linea maschile, sapremo chi avrà ragione.

