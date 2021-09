Già iniziati i mondiali di ciclismo nelle Fiandre, terra di biciclette che ospita la rassegna iridata edizione 2021. E se i mondiali sono partiti bene, parlando solo di competizioni e risultati, quindi nel caso azzurro con il bis d’oro di Filippo Ganna , non si può dire lo stesso di quello che gravita intorno alla manifestazione. Purtroppo già prima del “taglio del nastro”, c’è stato un bruttissimo incidente terminato con la tragica morte dell’ex pro, che era diventato commentatore per la tv danese, Chris Anker Sørensen

E poco prima della mixed relay, prova di staffetta mista a cronometro per Nazionali, di mercoledì 22 settembre, nelle Fiandre si è assistito ad un altro incidente.

Durante la ricognizione del percorso, la nazionale austriaca è stata investita da autobus di linea, e le cause e la dinamica dell’incidente sono ancora da accertare. Parrebbe che alcuni atleti si trovassero fuori dal percorso transennato, probabilmente in trasferimento verso il tracciato di gara. Tra le atlete coinvolte, come riportano altri media presenti onsite, una è stata particolarmente colpita ed è stata trasportata in ospedale, dove le sono state riscontrate alcune fratture.

Dalle immagini dalle Fiandre però, la squadra Austriaca regolarmente partita, probabilmente con una motivazione in più.

In bocca al lupo ragazzi e ragazze!

