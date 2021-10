Nairo Quintana come non lo avevamo mai visto: il campione della Arkea Samsic, infatti, è diventato cantante e ballerino per una notte nella versione colombiana della trasmissione "Il cantante mascherato". Il vincitore del Giro d'Italia 2014 si è esibito travestito da camaleonte cantando il successo del 1993 "El Ritmo de la noche" guadagnandosi all'unanimità gli appalusi e i complimenti di giudici e pubblico, il tutto senza che nessuno riuscisse comunque a riconoscerlo. Missione compiuta per una Nairo Quintana davvero scatenato.

Paris - Tours Ventagli, sterrato, poi vince Démare che attacca in salita: gli highlights 21 ORE FA

Quintana dove vai? Lui parte subito, Pogacar manda Hirschi a riprenderlo

Paris - Tours Démare: "Stagione difficile, ma non ho mai mollato" 21 ORE FA