Niki Terpstra è stato dimesso dall’ospedale dopo cinque giorni di ricovero in seguito a una brutta caduta subita in allenamento. L’olandese era stato trasportato al nosocomio in elicottero ed è rimasto in terapia intensiva durante questo periodo. L’alfiere della Totale Direct Energie ha riportato uno pneumotorace, una commozione cerebrale, una frattura alla clavicola e la rottura di alcune costole.

Il 36enne, già vincitore di una Parigi-Roubaix e di un Giro delle Fiandre, potrà tornare a casa nella giornata della festa del papà (nei Paesi Bassi) e ora avrà bisogno di 10-12 settimane di riabilitazione: il rischio è che la stagione sia finita in anticipo per l’ex tesserato della Deceuninck-QuickStep che quest’anno avrebbe dovuto partecipare al Tour de France (29 agosto-20 settembre) ma dovrà ovviamente rinunciare alla Grande Boucle.

