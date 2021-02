L’odissea di Fabio Jakobsen sembra non avere fine. Lo sfortunato velocista, vittima di un terribile incidente nella prima tappa del Giro di Polonia il 5 agosto 2020, è stato sottoposto ad una nuova operazione al volto. I medici sono intervenuti per consolidare mandibola e mascella che avevano subito gravissimi danni dopo il violento impatto con l’asfalto.

A rendere nota la notizia è stato lo stesso corridore della Deceuninck Quick-Step attraverso i suoi canali social: “Ieri ho avuto un’altra operazione che è andata bene. i chirurghi hanno lavorato sulla mia mascella superiore e inferiore e hanno ricostruito le cicatrici in bocca. Per ora una settimana di riposo, lasciando che il corpo guarisca. Speriamo che la prossima settimana sia già in grado di ricominciare ad allenarmi e a preparare le gare”.