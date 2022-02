Pernon c’è due senza tre: l’ex campionessa iridata conquista la terza vittoria stagionale alla, corsa belga che ha visto trionfare l'azzurra già nell’edizione del 2016 e in quella del 2019. Un inizio di stagione brillante per la laziale che porta in primo piano il nome dell’UAE Team ADQ, dopo un posto in top 10 alla Omloop Het Nieuwsbland di sabato. Per Marta Bastianelli questo è il, un traguardo più che eccellente nel mondo del ciclismo femminile, dopo le vittorie in stagione alla Vuelta CV Feminas e in una tappa della Volta valenciana ( quella finale con arrivo a Valencia ).