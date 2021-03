Niente Parigi-Roubaix. Almeno non l'11 aprile, giorno in cui era segnata in calendario. La notizia del rinvio non è ancora ufficiale, ma l'indiscrezione arriva dal quotidiano francese Le Parisien. Nulla di così sorprendente, in realtà. Le voci si rincorrono da giorni e le dichiarazioni del governo locale delle ultime ore non lasciavano presagire un regolare svolgimento della Regine delle Classiche, giudicata incompatibile con le norme di sicurezza in un'area sottoposta a regime di lockdown. In attesa di qualcosa di definitivo, si parla già di una ricollocazione della corsa in autunno, quando si spera l'emergenza sanitaria possa essere sotto controllo.

