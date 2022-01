Il 2022 di Egan Bernal inizia nel peggiore dei modi! Il ciclista colombiano, fresco vincitore del Giro d’Italia e candidato per il podio al Tour de France 2022, ha subito un duro colpo scontrandosi contro un autobus mentre si stava allenando sulle strade di casa. Precisamente a Gachancipá, come certifica il tweet di Mundo Ciclístico. Non è ferito, ma attendiamo sviluppi sulle sue condizioni...

