Dopo cinque stagioni dense di successi, imprese, record ed emozioni, Peter Sagan lascerà la Bora Hansgrohe a fine stagione. Lo ha comunicato su Instagram, con un lungo ed emozionante messaggio d'addio per il suo team. Insieme allo slovacco, la Bora perde anche il velocista tedesco Pascal Ackermann. Per il team teutonico dunque a fine stagione. Lo ha comunicato su Instagram, con un lungo ed emozionante messaggio d'addio per il suo team. Insieme allo slovacco,. Per il team teutonico dunque probabile una grande rivoluzione , con i due velocisti principali che lasceranno a breve il roster

"Si chiude un ciclo, vorrei esprimere il mio apprezzamento a Ralph Denk, Willi Bruckbauer, agli sponsor del team, a tutti i miei compagni di squadra e a tutto lo staff di BORA-Hansgrohe per il loro supporto e la loro fiducia in me in queste cinque stagioni. Siamo stati una grande famiglia. Tuttavia, dopo una lunga e approfondita discussione e in base a un accordo reciproco con BORA Hansgrohe siamo giunti alla decisione che sarebbe stato meglio chiudere questo ciclo e aprire un nuovo capitolo nella mia carriera" - scrive lo slovacco.

"Non ho dubbi sul fatto che le cinque stagioni che ho speso qua siano state tra le più prolifiche della mia carriera. - prosegue Sagan - Qui ho vissuto momenti memorabili, sono diventato il primo corridore a trionfare in tre Campionati Mondiali consecutivi, ho avuto l'onore di vincere la Parigi-Roubaix, raggiungendo le mie 100 vittorie personali. Ho stabilito il record con la mia settima maglia verde al Tour e mi sono aggiudicato la mia prima maglia ciclamino al Giro d'Italia. Non potevo veramente chiedere di più."

Queste invece le parole di Pascal Ackermann: "In questa squadra mi sono formato come corridore professionista. Ricorderò in particolare i momenti del Giro 2019, dove ho conquistato la maglia Ciclamino. Tuttavia, la carriera di un ciclista professionista è breve e io vorrei fare ulteriori esperienze e svilupparmi continuamente. Ecco perché ho deciso di prendere una strada diversa, una decisione tutt'altro che facile per me".

Peter Sagan - Tour de France Credit Foto Getty Images

"Sono stati due corridori importanti per noi - ammette il team manager Ralph Denk - e siamo grati per tutto quello che hanno fatto con noi. Per quanto riguarda Peter, abbiamo negoziato fino alla fine perché c'era la volontà di continuare insieme, ma in questi anni siamo cresciuti come team e vogliamo continuare su questa strada. Abbiamo già preso alcune decisioni strategiche e, in ultima analisi, Peter ha deciso che c'è un'altra opzione più in linea con le sue idee. Rispetto la sua decisione ma è un vero peccato, perché Peter fa parte della nostra storia e ha contribuito molto al nostro sviluppo".

