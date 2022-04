Finora è stata una stagione da dimenticare per Peter Sagan, ma il peggio sembra ormai alle spalle. Il fenomeno slovacco, contagiato dal Covid (per la seconda volta) ad inizio gennaio, è apparso in grande difficoltà nelle prime uscite del 2022 montando in sella per 13 giorni appena considerate le gare a cui ha preso parte.

Dopo il ritiro alla Tirreno-Adriatico lo sprinter della TotalEnergies ha faticato tantissimo: non è riuscito a concludere né la Gent-Wevelgem né il Giro delle Fiandre per poi abbandonare anzitempo il Circuit Sarthe. Da qui la scelta di effettuare alcuni esami per verificare lo stato di salute e ieri la formazione ha dato il via libera alla ripresa dell’attività agonistica.

La compagine transalpina aveva fatto sapere a TuttoBiciWeb che:“Peter non è stato bene di recente. Le sue gambe fanno molto più male del solito e trova difficile fare grandi sforzi. A volte si sente leggero e spesso è davvero stanco, ma lo staff medico ha effettuato un protocollo di esami nelle ultime settimane e gli ha permesso di ricominciare gradualmente ad allenarsi”.

Pur con tutte le difficoltà del caso lo stesso Sagan ha manifestato soddisfazione per il ritorno in bici: “Sono molto felice di poter riprendere gli allenamenti. Vorrei ringraziare l’intero team TotalEnergies che mi ha supportato incessantemente durante questo periodo complicato e in particolare Jean-René Bernaudeau, Louis Noisette (medico della squadra) e il mio allenatore Jens van Beylen”.

