Philippe Gilbert ha vinto 4 volte l'Amstel Gold Race, ma nel 2021 ha dato forfait (Freccia Vallone (Liegi ( ha vinto 4 volte l', ma nel 2021 ha dato forfait ( nella gara vinta poi da van Aert ). Il corridore belga, infatti, si è preso un po' di pausa dopo un inizio di stagione tormentato dove il suo fisico non voleva proprio rispondere. Ha saltato Giro delle Fiandre, Amstel Gold Race e avrebbe saltato anche la Parigi-Roubaix se fosse rimasta nella posizione di calendario abituale. L'ex campione del mondo è pronto a ripartire in vista di la guida completa ) e la guida completa ), ma fissa già la data del suo ritiro. Farà ancora una stagione e poi sarà addio.

Nel 2022 smetto

Ad un certo punto bisogna smettere. Nel 2022 saranno 20 anni di carriera e bisogna dirsi che non c’è solo il ciclismo nella vita. C’è anche la famiglia. Ho sacrificato moltissime cose nella mia vita e ora è un po’ tempo di godermele

Giro delle Fiandre Gilbert rinuncia al Fiandre: "Sono un uomo, non un robot" 29/03/2021 A 12:12

Mi sarebbe piaciuto esserci, ma il corpo ha detto basta

Queste sono corse che mi stanno molto a cuore e sarei stato molto felice di essere al via. È per questo che a volte è difficile dover saltare corse come questa, perché so che non ci saranno molte altre opportunità di essere al via. Avrei voluto esserci, ma era troppo preso nella mia tabella di preparazione. Riprendere mi ha fatto molto male ed è stato difficile, pagando tutti quei km in cui ho continuato a correre con un fortissimo dolore al ginocchio. Per molti mesi mi ha fatto malissimo e il mio corpo ha detto basta

Nel 2017 il successo di Philippe Gilbert con un la volata su Kwiatkowski: l'Amstel è suo

Voglio godermela alla Freccia e alla Liegi

La decisione di fermarsi è stata quella giusta e spero di tornare con le migliori sensazioni. Che ambizioni a Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi? Ci arrivo senza ambizioni definite, ma con l’idea di godersela e arrivare il più lontano possibile. Arrivare senza pressioni potrebbe darmi una certa libertà, per cui spero di poter essere comunque presente nel finale di queste due belle Classiche

Come ci si allena per vincere una Classica. Parla Gilbert

Giro d'Italia Nibali, Froome, Pogacar: Giro o Tour? Cosa fanno i big? 18/02/2021 A 16:42