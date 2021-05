Tadej Pogacar ha appena 22 anni, ma ha già in bacheca un Tour de France e KD Rog, la squadra dove è cresciuto. ha appena 22 anni, ma ha già in bacheca un una Liegi-Bastogne-Liegi e si appresta ad essere il volto del ciclismo mondiale per il prossimo decennio. Un campione arrivato dalla Slovenia, che insieme al connazionale Primoz Roglic ha reso questa piccola Nazione una superpotenza delle corse a tappe. Ma il classe '98 ha dimostrato di voler già guardare al futuro del movimento ciclistico del suo Paese e dall'inizio del 2021 ha cominciato a finanziare e collaborare con la, la squadra dove è cresciuto.

È nato così il Pogi Team, la formazione giovanile della società, che comprende i ragazzi più giovani e gli juniores. Non un impegno banale, che Pogacar ha preso sul serio: in questi giorni l'atleta della UAE Emirates è riuscito a recarsi a Komenda per fare visita ai giovani atleti del team, che hanno potuto trascorrere del tempo prezioso con il fenomeno sloveno.

Ciclismo Corridore della DSM preso a pugni da un automobilista 2 ORE FA

Alaphilippe ancora ko in volata: rivivi la vittoria di Pogacar

Ciclismo Gino Bartali, il campione che salvò centinaia di vite 3 ORE FA