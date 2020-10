Nel tappone dello Stelvio, andato in scena giovedì scorso, l’infezione aveva già minato il fisico di Domenico Pozzovivo, il quale non aveva potuto indossare la mantellina in discesa a causa della ferita e delle bende. L’intervento era programmato per metà novembre, ma i medici hanno dovuto agire d’urgenza come spiega la moglie Valentina alla rosea: “Non si poteva aspettare. Hanno fatto una biopsia per capire quale batterio ha provato l’infezione, era a rischio cancrena. Domenico non si era abbattuto. Anzi, era andato da Vincenzo Nibali: ha voluto fosse il primo a sapere dell’operazione. Sono amici, escono insieme qui in Svizzera per allenarsi… È rimasto sei ore sotto i ferri, dovrebbe essere andato tutto bene. Oggi ne sapremo di più. So già cosa chiederà ai dottori: “Quando posso tornare in sella?”. Vuole farsi trovare pronto, con la chiusura della NTT deve trovare una nuova squadra… E dopo il Giro che ha fatto, credo si meriti proprio un altro contratto“.