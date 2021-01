Mentre si sta per chiudere la stagione di ciclocross (quest'oggi grande duello tra van der Poel e van Aert nel Mondiale di Ostende ), è ufficialmente cominciata la stagione su strada. Non era una corsa World Tour, ma il Grand Prix Cycliste la Marseillaise aveva degli ottimi corridori nella propria startlist, tra questi anche i nostri Andrea Vendrame e Matteo Trentin , quest'ultimo al debutto con la maglia dell'UAE Emirates . Alla fine si è deciso tutto in volata, dove il grande favorito Bryan Coquard è stato però sconfitto da Aurelién Paret-Peintre che regala il primo successo all'AG2R Citroën (nuova denominazione dopo gli anni della AG2R La Mondiale). Al 7° posto proprio Matteo Trentin che non è riuscito ad avere il guizzo dei giorni migliori , ma ricordiamo che era la prima gara dell'anno...

Sulla Route des Cretes (3° GPM di giornata) prova a partire Tim Wellens, ma il belga non riesce a fare il vuoto. È comunque un trampolino di lancio per qualche attacco: ecco che partono Calmejane, Jesús Herrada e Turgis, ma si arriva in situazione di gruppo compatto al Col de la Ginestre. A 15 km dall'arrivo nuovo tentativo: Carr, Eiking, Kron e Benjamin Thomas ci provano, ma vengono chiusi dalla B&B Hotels e dall'UAE Emirates, le squadre di Coquard e Trentin. Si va quindi alla volata: Coquard ha due uomini, ma non fa partire la stoccata vincente ed è Paret-Peintre a trovare il primo successo della stagione davanti a Boudat e - appunto - Coquard. Ancora peggio Trentin che si pianta nel finale e arriva solo 7°. È stato comunque un modo per cominciare la stagione.