Si chiude con una operazione il già complicato 2022 di Primož Roglič. Lo sloveno, infatti, non ha esattamente vissuto una delle sue migliori annate a livello sportivo, con un intervento chirurgico alla spalla sinistra che è andato in maniera definitiva a risolvere una situazione che si era andata a complicare nei mesi scorsi.

Batosta Roglic: lo sloveno arriva a oltre due minuti da Pogacar

Ad

Il trentaduenne nativo di Trbovlje, come ci ricordiamo, era caduto nel corso della quinta tappa del Tour de France, quella del pavé della Foresta di Arenberg, per poi replicare anche nel corso della Vuelta a Espana. Un quadro ben poco incoraggiante con una lussazione alla spalla sinistra che lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Ciclismo Dal Mondiale vinto alle 4 Monumento conquistate: lo speciale su Philippe Gilbert 7 ORE FA

Il portacolori del team Jumbo Visma ha spiegato la decisione di operarsi: “Mi sono lussato più volte questa spalla. Non penso sia un segreto. Per questo motivo, non potevo rimandare l’intervento. Sono arrivato al limite, è il momento di ascoltare i consigli dei medici in modo da risolvere il problema. Voglio presentarmi più forte in vista della prossima stagione”. (Fonte: Gazzetta dello Sport).

Come appare inevitabile, i tempi di recupero saranno particolarmente lunghi. “La ripresa richiederà sei-otto settimane, anche se ovviamente faremo tutto il possibile perché io possa tornare in sella il prima possibile”. A questo punto si annuncia un avvio della preparazione in vista del 2023 non semplice per il tre volte vincitore del Giro di Spagna. Il fisico però sin sarà finalmente a posto e, di conseguenza, potremo rivedere finalmente lo sloveno competere ai massimi livelli come ci aveva abituato fino a pochi mesi fa.

Ahi! Il momento in cui Roglic si sistema la spalla dopo la caduta

Paris - Tours Il saluto di Gilbert, Sam Bennett attacca, vince Démare: gli highlights 7 ORE FA