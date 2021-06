Faenza, che assegnerà la maglia tricolore. Tutti contro Filippo Ganna che ha vinto Cassani ha partecipato alla decisione del percorso di questa stagione, ed è stato scelta proprio Faenza (Tokyo per una medaglia olimpica. 'Allenamento' quindi per Ganna, ma è una crono importante anche per scegliere il secondo uomo che rappresenterà l'Italia alle Olimpiadi (ballottaggio tra Moscon e Bettiol). Sono 25 i corridori che si affronteranno per la prova contro il tempo di, che assegnerà la maglia tricolore. Tutti controche ha vinto le ultime due edizioni e che, soprattutto, è il campione del mondo in carica a cronometro. Il ctha partecipato alla decisione del percorso di questa stagione, ed è stato scelta proprio Faenza ( il percorso della cronometro ) perché ricorda molto il percorso che i cronoman affronteranno aper una medaglia olimpica. 'Allenamento' quindi per Ganna, ma è una crono importante anche per scegliere il secondo uomo che rappresenterà l'alle Olimpiadi (ballottaggio tra).

CHI SARÀ IL NUOVO CAMPIONE ITALIANO A CRONO? Filippo Ganna Edoardo Affini Matteo Sobrero Gianni Moscon Antonio Tiberi Altro

Gli orari di partenza

Giro d'Italia Faenza-Faenza, percorso e favoriti: a chi la maglia tricolore? 13 MINUTI FA

Riccardo Lucca della General Store Essegibi F.lli Curia, appena uscito dall'Adriatica Ionica Race dove ha chiuso Fabio Felline che ha fatto un 2° e un 3° posto negli ultimi anni. I corridori partiranno ogni due minuti a distanza da quello precedente per evitare, per quanto possibile, di venire superati da un corridore partito dopo. Il primo a partire saràdella General Store Essegibi F.lli Curia, appena uscito dall'dove ha chiuso all'11° posto della classifica generale . A chiudere la lista dei primi 10, Tagliani, Rivi e soprattuttoche ha fatto un 2° e un 3° posto negli ultimi anni. I corridori partiranno ogni due minuti a distanza da quello precedente per evitare, per quanto possibile, di venire superati da un corridore partito dopo.

Orario Corridore 17:45 Riccardo Lucca 17:47 Mattia Bevilacqua 17:49 Mattia Viel 17:51 Alexander Konychev 17:53 Mattia Frapporti 17:55 Fabio Mazzucco 17:57 Kevin Colleoni 17:59 Filippo Tagliani 18:01 Samuele Rivi 18:03 Fabio Felline

Cominciano ad arrivare nomi interessanti, come quello di Manuele Boaro che ha fatto due volte 2° ai campionati nazionali. Occhi puntati anche su Antonio Tiberi campione del mondo a cronometro ai Mondiali del 2019, nella categoria juniores. E perché no anche Mattia Cattaneo che ha chiuso in top 10 nelle ultime crono a cui partecipato, incluso il 3° posto a Frauenfeld nella crono inaugurale del Giro di Svizzera.

Orario Corridore 18:05 Umberto Marengo 18:07 Jacopo Mosca 18:09 Simone Bevilacqua 18:11 Manuele Boaro 18:13 Davide Bais 18:15 Antonio Tiberi 18:17 Nicola Venchiarutti 18:19 Mirco Maestri 18:21 Mattia Cattaneo 18:23 Marco Frapporti

A Küng la crono d'apertura, terzo Mattia Cattaneo

Arrivano i calibri da 90. Alle 18:25 tocca a Gianni Moscon che si gioca proprio il posto a Tokyo: il corridore della Ineos Grenadiers è stato campione nazionale nel 2017 e nel 2018, l'ultima volta batté anche Filippo Ganna. Tocca poi a Matteo Sobrero altro giovane talento italiano a cronometro che ha chiuso al 4° posto nella prova di Milano di conclusione del Giro (nonostante l'essere stato chiuso dall'ammiraglia della Groupama-FDJ). Poi Alberto Bettiol, 2° nel 2019, che si gioca il posto con Moscon.

Pazzesco! Sobrero bloccato da un'ammiraglia e lui la prende a pugni

Alle 18.31 il vero rivale del campione del mondo, ovvero Edoardo Affini che è stato il corridore più vicino a Ganna nelle prove contro il tempo in questo 2021. Il corridore della Ineos Grenadiers vuole dimostrare, invece, il perché ha vinto le due crono del Giro e perché è il campione del mondo in carica.

Orario Corridore 18:25 Gianni Moscon 18:27 Matteo Sobrero 18:29 Alberto Bettiol 18:31 Edoardo Affini 18:33 Filippo Ganna

Ganna immenso! Fora, riparte e vince a Milano: rivivi la crono

Dove vederla in tv

Le prove dei Campionati Italiani 2021 verranno trasmesse in diretta televisiva su Rai Sport. Inoltre potrete seguire la rassegna tricolore anche in diretta streaming su Rai Play.

Ganna oro mondiale! L'impresa in 100 secondi

Adriatica Ionica Race Fortunato: "Che onore i complimenti di Contador" 2 ORE FA