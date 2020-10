La UAE Team Emirates ha annunciato ufficialmente un accordo biennale per le prossime due stagioni con Rafal Majka, attualmente impegnato con la Bora-Hansgrohe al Giro d’Italia 2020. Lo scalatore polacco si aggiunge quindi ad una formazione costruita appositamente per supportare nel migliore dei modi il capitano sloveno Tadej Pogacar (trionfatore all’ultimo Tour de France) nelle grandi corse a tappe. Majka, 6° nella generale e pienamente in corsa per il podio in questa edizione del Giro, vanta in carriera un terzo posto alla Vuelta del 2015 ed una medaglia di bronzo nella prova in linea olimpica di Rio 2016. “Con Rafal il nostro gruppo di scalatori si impreziosisce di una pedina molto importante –

– Siamo sicuri che oltre ad essere una spalla solida per Tadej Pogacar, sarà anche in grado di soddisfare le sue ambizioni personali. Noi gli chiediamo, infatti, di non perdere la voglia di mettersi in mostra“.