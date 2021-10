Si è conclusa ufficialmente la stagione ciclistica 2021. Mancava soltanto la Ronde van Drenthe per fare calare il sipario su questa annata agonistica. La corsa andata in scena domenica scorsa in Olanda non ha sostanzialmente smosso il ranking UCI, la classifica stilata dall’Unione Ciclistica Internazionale. Ora possiamo ufficialmente affermare che lo sloveno Tadej Pogacar è il numero 1 dell’anno: un riconoscimento scontato per il vincitore di Tour de France, Liegi-Bastogne-Liegi, Giro di Lombardia. L’alfiere della UAE Emirates ha chiuso con 5.363 punti all’attivo, quasi mille in più del belga Wout van Aert (4.382), in piazza d’onore grazie alla sua encomiabile regolarità. A completare il podio è lo sloveno Primoz Roglic, vincitore della Vuelta di Spagna e campione olimpico a cronometro.

Pogacar vince un'altra Monumento: Masnada ko, rivivi l'arrivo

Il francese Julian Alaphilippe chiude in quarta posizione col titolo di Campione del Mondo, precedendo il colombiano Egan Bernal (vincitore del Giro d’Italia). Il nostro Sonny Colbrelli è meraviglioso sesto: ha vinto gli Europei e la Parigi-Roubaix, entrando di diritto nella top-10 di un 2021 memorabile. Il bresciano precede il blasonato olandese Mathieu van der Poel, il britannico Adam Yates, il portoghese Joao Almeida e l’ecuadoriano Richard Carapaz (Campione Olimpico in linea).

Ronde van Drenthe Dal ciottolato alla volata delle italiane, ma vince Wiebes: gli highlights 24/10/2021 A 00:36

Colbrelli epico successo alla Roubaix: rivivi il trionfo in 6'

Già detto di Sony Colbrelli, l’Italia piazza altri cinque corridori in top-50: Giacomo Nizzolo (21mo), Matteo Trentin (24mo), Damiano Caruso (37mo, secondo al Giro d’Italia), Diego Ulissi (46mo) e Fausto Masnada (48mo). Filippo Ganna, Campione del Mondo a cronometro, è 53mo, mentre Elia Viviani si sofferma in 68ma piazza (non vengono considerati i risultati su pista). In top-100 anche Gianni Moscon (77mo), Alessandro Covi (83mo), Lorenzo Rota (89mo). Filippo Baroncini 115mo da Campione del Mondo Under 23, Vincenzo Nibali scivola in 134ma posizione. L’Italia conclude al quarto posto della classifica per Nazioni, alle spalle della Francia. Il Belgio chiude l’annata al comando davanti alla Slovenia.

Ranking UCI per Nazioni

1. Belgio 14.349,33

2. Slovenia 11.993

3. Francia 11.541,67

4. Italia 10.851

5. Gran Bretagna 9.960,6

6. Paesi Bassi 9.808,66

7. Spagna 7.979

8. Danimarca 7.911,6

9. Australia 7.001,66

10. Colombia 6.796

Alaphilippe si ripete, oro anche a Lovanio! Rivivi l'arrivo

Ronde van Drenthe Che sfortuna per Eleonora Gasparrini: crampi prima della volata 24/10/2021 A 00:27