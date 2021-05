Primoz Roglic resta sempre saldamente in testa al ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Lo sloveno, lo scorso anno vincitore della Vuelta di Spagna e secondo al Tour de France, occupa la prima posizione con 4886 punti. Il suo connazionale Tadej Pogacar lo insegue a poco più di 900 punti di ritardo dopo aver vinto la Liegi-Bastogne-Liegi nove giorni fa. Il belga Wout van Aert rimane al terzo posto con 3811 punti. Non ci sono stati cambiamenti nella top 10 in una settimana caratterizzata esclusivamente dal Giro di Romandia. Julian Alaphilippe è quarto davanti Mathieu van der Poel. L’eterno spagnolo Alejandro Valverde è sesto, seguono Joao Almeida, Arnaud Demare, Jakob Fuglsang e Aleksandr Vlasov.

Il migliore italiano è Giacomo Nizzolo, 20mo con 1343 punti. Il lombardo ha perso una piazza rispetto alla scorsa settimana. Diego Ulissi ora è 27mo. Filippo Ganna 40mo. Bisogna scendere ancora di più in graduatoria per trovare Matteo Trentin (47mo), Davide Ballerini (48mo) e Vincenzo Nibali (52mo). Fausto Masnada recupera addirittura 65 posizioni grazie al terzo posto nella classifica generale del Romandia e ora è 72mo. L’Italia sprofonda nel ranking per Nazioni, scivolando al settimoposto con 7394 punti. A operare il sorpasso è stata la Gran Bretagna, grazie alla vittoria di Geraint Thomas nella classifica generale del Giro di Romandia. L’Italia è comunque vicinissima a chi la precede direttamente: la Gran Bretagna è lontana 73 punti, l’Olanda appena 5 lunghezze. Il margine su Australia (6710) e Danimarca (6209,6) è relativamente confortante. Il Belgio si conferma in testa con 10.392 punti, appena 66 di vantaggio sulla Francia (10.326). La Slovenia è in scia (10.125), la Spagna occupa la quarta posizione.

