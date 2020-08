Dal nostro partner OAsport.it

Remco Evenepoel è stato dimesso dall’ospedale di Herentals, dove era ricoverato da ormai una settimana, e ha finalmente potuto tornare a casa. Il belga, caduto malamente durante la discesa del Muro di Sormano al Giro di Lombardia, si è procurato la frattura del bacino e una contusione polmonare: dopo un paio di giorni trascorsi all’ospedale Sant’Anna di Como, era stato trasportato in Belgio e lunedì ha potuto riabbracciare i genitori e la fidanzata a casa.

Ciclismo Remco Evenepoel non dovrà operarsi: il referto del medico e le tappe per il recupero 19/08/2020 A 13:38

Ad annunciarlo è stato lo stesso ciclista della Deceuninck Quick-Step: “Doppio party: festa di compleanno (del papà, ndr) in ritardo e festa per il mio ritorno a casa. Sono felice di essere a casa con la mia famiglia dopo un duro periodo per me, la mia famiglia e la mia squadra. Grazie a tutti per il supporto”. Ora inizia il lungo periodo di riabilitazione, il giovane fuoriclasse rientrerà in gruppo nel 2021.

stefano.villa@oasport.it

Play Icon WATCH Remco Evenepoel, la caduta è terribile: salto mortale e volo giù dal dirupo 00:00:48

Ciclismo Evenepoel dal letto d'ospedale: "Non correrò più nel 2020, ma tornerò più forte di prima" 17/08/2020 A 19:00