Remco Evenepoel è stato dimesso dall’ospedale Sant’Anna di Como, dove era ricoverato da sabato pomeriggio in seguito alla bruttissima caduta occorsa al Giro di Lombardia. Il belga, grande favorito della vigilia, era finito in un burrone dopo aver sbattuto contro un muretto in discesa dal Muro di Sormano. Il 20enne, il quale ha rimediato la frattura del bacino e una contusione polmonare, ha lasciato la struttura lariana alle ore 12.00 e verrà trasferito in aereo in Belgio. Lo stato clinico del giovane fuoriclasse è stazionario, non è in pericolo di vita e i parametri vitali sono buoni.

Remco Evenepoel viaggerà da steso, gli aeroporti di partenza sono quelli di Malpensa o Lugano come ha riportato la Gazzetta dello Sport, poi arriverà a Bruxelles e sarà trasferito all’ospedale di Herentaals. La stagione è finita in anticipo per quello che è ritenuto il nuovo Eddy Merckx del ciclismo.

