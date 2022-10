Remco Evenepoel giura fedeltà allaQuick-Step Alpha Vinyl Team. Il belga, reduce dal trionfo alla Vuelta a España 2022 e Cycling News e ha spento sul nascere le fantasie di mercato. Il nativo di Aalst era stato infatti recentemente accostato alla INEOS Grenadiers, ma a tal riguardo ha affermato: “Io non ne sapevo nulla. Ero fuori per un allenamento, sono rientrato a casa e ho trovato il telefono che stava esplodendo… Nell’occasione ero davvero molto sorpreso, ma sapevo che nelle settimane precedenti si erano materializzati degli interessi nei miei confronti da parte di diverse squadre, non una sola. Io, comunque, non volevo saperne nulla, perché erano i giorni prima della Vuelta e avevo grandi obiettivi su cui restare concentrato”. Il belga, reduce dal trionfo alla Vuelta a España 2022 e dalla successiva vittoria al Mondiale di Wollongong 2022 , ha parlato del suo futuro ai microfoni di“Io non ne sapevo nulla. Ero fuori per un allenamento, sono rientrato a casa e ho trovato il telefono che stava esplodendo… Nell’occasione ero davvero molto sorpreso, ma sapevo che nelle settimane precedenti si erano materializzati degli interessi nei miei confronti da parte di diverse squadre, non una sola. Io, comunque, non volevo saperne nulla, perché erano i giorni prima della Vuelta e avevo grandi obiettivi su cui restare concentrato”.

Evenepoel sul gradino più alto del podio: torna a risuonare l'inno belga

Il contratto del corridore della Quick-Step Alpha Vinyl Team scadrà solo a fine 2026: “Questo significa che sono qui per restare con la mia squadra, che ho fiducia in loro e che loro hanno fiducia in me. Non ho alcuna ragione per andarmene, sono felicissimo dove sono. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo”. Oggi (martedì 4 ottobre) il nativo di Aalst sarà al via alleBinche-Chimay-Binche 2022. Riguardo a questa partecipazione ha dichiarato: “Non sono qui per vincere, ma solo per divertirmi e per mostrare la maglia iridata al pubblico. Ho avuto una settimana dura, sono andato sempre a letto tardi e non mi sento più molto fresco. Quindi, la mia presenza in gara è più una forma di ringraziamento per i tifosi, per il supporto che mi hanno mostrato per tutto l’anno, e per la squadra”. Quella odierna sarà l’ultima gara stagionale del campione del Mondo in carica.

