Buone notizie per Remco Evenepoel dopo il terribile incidente di sabato scorso al Giro di Lombardia. Il belga, finito in un burrone mentre era impegnato nella discesa del Muro di Sormano, ha riportato la frattura del bacino e una contusione polmonare. Dopo un paio di giorni di ricovero all’ospedale Sant’Anna di Como, il 20enne è ritornato in Belgio e ora si trova al nosocomio di Herentals. Il ciclista non dovrà sottoporsi a un’operazione chirurgica, la frattura al bacino può guarire in maniera naturale.

Ad affermarlo è stato lo specialista Lieven Maesschalck in un’intervista concessa a Het Laatste Nieuws: “È un grande vantaggio per la sua riabilitazione perché non dovrà fare i conti con tagli, viti, bulloni e quant’altro. È presto per stilare un programma di riabilitazione ma tra poche settimane Remco sarà in grado di fare alcuni esercizi: non deve fare pressione sul bacino, ma potrà allenare il collo, le spalle e la parte inferiore delle gambe“.

L’alfiere della Deceuninck Quick-Step ha concluso la stagione in anticipo e dovrà rinunciare al Giro d’Italia. Il giovane fuoriclasse dovrà restare in ospedale ancora per qualche giorno, in modo da poter effettuare le terapie di trattamento del dolore con tutte le sicurezze del caso. Quando il dolore si sarà attenuato allora potrà tornare a casa e iniziare la riabilitazione, con l’obiettivo di presentare in forma nel 2021.

