Novità in arrivo per il colombiano Rigoberto Urán, o per meglio dire conferme. Il sudamericano, infatti, ha rinnovato il contratto con la EF Pro Cycling fino al 2022 . Le intenzioni di Uran sono ambiziose: puntare al podio della Vuelta a España l’anno prossimo . Una notizia che è stata resa nota dallo stesso corridore al Tour Colsubsidio.

L’obiettivo è quello quindi di centrare la top-3 nella Vuelta per chiudere il cerchio ed essere uno dei corridori capace di raggiungere questo traguardo in tutti i Grandi Giri. Riavvolgendo il nastro, infatti, le strade iberiche gli hanno riservato al massimo un settimo posto due anni fa e per un ciclista delle sue qualità non può bastare.