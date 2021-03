Ciclismo

Ciclismo - Sam Bennet, van Aert e van der Poel: Kittel ci parla dell'evoluzione degli sprinter

CICLISMO - Per un paio d'anni è stato il miglior velocista del circuito poi, quasi inspiegabilmente, ha deciso di smettere col professionismo. Kittel, però, resta un grande appassionato di ciclismo ed ha analizzato per noi il ruolo dello sprinter e l'evoluzione di questa figura con l'arrivo di corridori come van Aert e van der Poel.

00:02:11, 4 ore fa