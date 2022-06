Un ultimo weekend da incorniciare, quello di Massimo Zanetti e dei suoi corridori della Segafredo. Sono dieci i titoli conquistati tra cronometro e strada, ma per il patron aleggiava qualche dubbio. "Se devo proprio dirvela tutta ero un po' preoccupato per questa stagione: mi sembrava di non avere una squadra forte, temevo che ci mancasse il grande campione e invece sta andando tutto alla grande. Abbiamo fatto un ottimo Giro d'Italia con il giovane Lopez Perez, Ciccone ha vinto una tappa spettacolare, le nostre ragazze sono le più forti al mondo".

SU ELISA LONGO BORGHINI

Sulla neo campionessa italiana a cronometro il Patron ha raccontato un momento che l’ha molto emozionato pochi mesi fa: "È l'unica donna che mi ha fatto piangere – dice Zanetti a Gazzetta dello sport -­. Era il sabato di Pasqua ed ero a Belluno a casa di amici, ci siamo messi davanti alla tv e abbiamo visto Elisa partirea 35 chilometri dall'arrivo. Con quella maglia di campionessa italiana, come Moser quando vinse la sua terza Roubaix consecutiva. Ho tifato per lei, ho provato a spingerla con la forza della mia passione e quando è entrata da sola nel velodromo di Roubaix, non sono riuscito a trattenere le lacrime. E' venuta a trovarmi qui a Treviso e mi ha portato la maglia con la quale ha vinto la corsa più affascinante del mondo. La conservo come un bene prezioso".

UN’ULTIMA SETTIMANA PIENA DI TRIONFI

Ripensando ai successi non riesce a sceglierne uno in particolare: "Facile dire tutti… Facile dire quelle delle due italiane… Ma sono felicissimo in particolare per il successo di Mollema al campionato olandese. Bauke è il trionfo della generosità. Lui è un gigante dell'impegno. Testa bassa e pedalare: tira per tutti e poi se capita si ritaglia una pagina di gloria, come tre anni fa, quando dominò il giro di Lombardia"

COSA CHIEDE AI SUOI ATLETI

Per chiudere Zanetti si concentra sugli aspetti che rendono speciale un campione e lo separano dalla folla. Non solo qualità tecniche ma anche umane."Impegno, onestà e sacrificio. Con un'immagine, direi, un atteggiamento intelligente. Ma tutti i campioni che ho conosciuto lo sono. Chi non ha un approccio intelligente può avere tutto il talento possibile, ma non sarà mai un campione".

di Luca Patuelli

