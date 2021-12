Le parole di Colbrelli

A grandi linee il mio calendario sarà simile a quello di quest’anno. Comincerò in Belgio con la Omloop Het Nieuwsblad e la Kuurne-Bruxelles-Kuurne, poi vedremo se parteciperò alla Parigi-Nizza o alla Tirreno-Adriatico in vista di tutte le Classiche. Dalla Milano-Sanremo alla Parigi-Roubaix. Questo periodo senza corse è stato intenso, ma con la testa sono focalizzato al 2022, anno nel quale voglio mantenere il livello raggiunto e anche migliorarlo. [Sonny Colbrelli in una Conference Call del team Bahrain Merida]

Il 2022 di Colbrelli [provvisorio]

Data Competizione 26 febbraio Omloop Het Nieuwsblad 27 febbraio Kuurne-Bruxelles-Kurne 6-13 marzo o 7-13 marzo Parigi-Nizza o Tirreno-Adriatico 19 marzo Milano-Sanremo 23 marzo Brugge-De Panne 25 marzo E3 Saxo Bank Classic 27 marzo Gent-Wevelgem 30 marzo Attraverso le Fiandre 3 aprile Giro delle Fiandre 10 aprile Amstel Gold Race 13 aprile Freccia del Brabante 17 aprile Parigi-Roubaix 6-29 maggio Giro d'Italia 1-24 luglio Tour de France

Insomma, i piani di Sonny Colbrelli sono ambiziosi. Ma, ormai a 31 anni, ha raggiunto una tale maturità che è giusto pensare a grandi traguardi e questo 2021 l'ha dimostrato. Anzi, la speranza è di vederlo performante anche nei Grandi Giri. Il bresciano, infatti, non ha ancora vinto a Giro e Tour. Speriamo che possa cominciare a farlo.

