la procura di Rimini ha aperto un’ulteriore indagine sulla morte del pirata. Giovanni Endrizzi, senatore che ha coordinato il comitato che si occupava della questione, ha letto la relazione finale ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "I protocolli della analisi risultano essere lacunosi e alcuni dati sono mancanti. Oggi non abbiamo la possibilità di produrre questi valori ematici". La Commissione Antimafia non smette di cercare la verità intorno a Marco Pantani . Dopo l’audizione del gennaio 2020,Giovanni Endrizzi, senatore che ha coordinato il comitato che si occupava della questione, ha letto la relazione finale ai microfoni della Gazzetta dello Sport:

Sulle possibili infiltrazioni mafiose, poi, Endrizzi ha spiegato che “il dubbio che le mafie possano aver infiltrato il Giro d’Italia rimane un’ipotesi aperta”, chiudendo poi con un plauso alla procura di Rimini per aver riaperto l’indagine. "Pronto a collaborare e a fornire il materiale in possesso della commissione antimafia per trovare la verità sulla morte del campione di Cesenatico".

