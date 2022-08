Continua una prima stagione nei professionisti molto sfortunata per Filippo Baroncini. Il Campione del Mondo Under 23 è infatti costretto a fermarsi nuovamente per infortunio e stavolta lo farà per il resto della stagione.

Una caduta rimediata ieri nella Bretagne Classic aveva da subito fatto preoccupare appassionati e addetti ai lavori. Poi esami medici hanno confermato le sensazioni negative: due fratture per il corridore della Trek, una alla clavicola destra e una a quel radio destro già fratturato ad inizio stagione.

Inevitabilmente la stagione dell’italiano si ferma qui e non sarà dunque tra i possibili convocati del CT Daniele Bennati per il Campionato del Mondo di Wollongong, in Australia. Previsti per lui ulteriori esami e la possibile prospettiva di un intervento chirurgico.

Sicuramente non l’impatto col professionismo che il lombardo aveva previsto e sognato. I giorni di gara sono stati per forza di cose limitati da questi due infortuni che ne hanno condizionato anche le prestazioni. C’è da augurarsi che il conto con la sfortuna sia ormai stato saldato totalmente.

