Si conclude anzitempo la travagliata stagione agonistica 2020 di Nairo Quintana, costretto ad operarsi al ginocchio in seguito alla frattura di una rotula . Il ciclista colombiano classe 1990, protagonista di svariate cadute ed incidenti nel corso di quest’annata, ha chiuso il Tour de France in 17ma piazza nella generale e da quel momento non ha più gareggiato nel tentativo di recuperare e guarire dal forte dolore accusato durante l’ultima settimana della Grande Boucle.

Dopo le cadute al Tour e in Colombia non riuscivo a recuperare ed è emerso che ho una frattura alla rotula sinistra. Serve ora una operazione il prima possibile per essere al meglio il prossimo anno in maglia Arkéa – Samsic“, ha svelato lo scalatore colombiano in un video su Twitter. Alla ripartenza post-lockdown, Quintana ha partecipato nell’ordine al Mont Ventoux Dénivelé Challenge, al Tour de l’Ain, al Giro del Delfinato ed infine al Tour de France, rimediando diverse cadute e mettendo in evidenza delle prestazioni altalenanti. Appuntamento al 2021 dunque per il ritorno in gara del vincitore del Giro d’Italia 2014 e della Vuelta a España 2016.