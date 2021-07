Dopo il rinnovo fino al 2026 arrivato nei primi di marzo, la UAE Emirates ha oggi deciso di estendere ulteriormente il contratto del suo fuoriclasse Tadej Pogacar. Lo sloveno ha dunque firmato un nuovo accordo che lo legherà alla squadra araba fino al 2027 compreso (contratto più lungo della storia del ciclismo professionistico). A spingere questa operazione i nuovi successi del "Pikachu" sloveno, che ha conquistato in questi ultimi quattro mesi il suo secondo Tour de France ed un bronzo olimpico. . Lo sloveno ha dunque firmato un nuovo accordo che lo legherà alla squadra araba fino al 2027 compreso (contratto più lungo della storia del ciclismo professionistico). A spingere questa operazione i nuovi successi del "Pikachu" sloveno, che ha conquistato in questi ultimi quattro mesi il suo secondo Tour de France ed un bronzo olimpico.

Dopo la maestosa gestione della sua seconda corsa gialla in carriera, lo sloveno è ormai chiaramente l'uomo da battere per ogni corsa a tappe e, vista la sua carta d'identità, si candida a divenire il volto del ciclismo internazionale negli anni a venire. Da qui dunque la scelta di Sua Eccellenza Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri, presidente UAE, che ha intravisto in Pogacar l'alfiere perfetto per diffondere il credo della bicicletta anche negli Emirati Arabi.

Siamo molto felici di poter avere in squadra Tadej per i prossimi anni, dato che ci sta aiutando a trasformare negli Emirati Arabi Uniti l’atteggiamento neo confronti del ciclismo e della bicicletta. Siamo molto orgogliosi di lui e di tutti i traguardi che, assieme alla squadra, sta raggiungendo. Avere campioni sportivi come Tadej in rappresentanza della nostra nazione ci offre la possibilità di dare ampio risalto al nostro messaggio e alla nostra missione: incoraggiare le persone a praticare sport e a seguire uno stile di vita salutare.- spiega il ricchissimo presidente - Stiamo già riscontrando miglioramenti in questo senso e vediamo che sempre più persone utilizzano la bicicletta e apprezzano tenersi in movimento: questo è un passo importante per il nostro Paese”.

Tadej Pogacar Credit Foto Getty Images

Dalla sua, Tadej Pogacar non ha dubbi sul percorso appena intrapreso: “Sono molto felice di poter abbinare il mio futuro alla squadra e di confermare la mia permanenza nel team per i prossimi anni. Qui mi sento a casa, come in una grande famiglia. Questa formazione mi si adatta alla perfezione e sono fortunato nel poter affermare che vivo fianco a fianco con persone che rappresentano amici, non semplicemente colleghi. Sono entusiasta se penso ai prossimi anni e a quello che potranno portare in dote, sperando che possano arrivare ancora più successi per me e per la squadra. Inoltre, mi auguro che noi tutti possiamo contribuire a portare ancora più giovani a pedalare in sella alla loro bici”.

Dopo 29 successi in 2 anni, 2 Tour de France ed una Liegi-Bastonne-Liegi, non ha dubbi ovviamente nemmeno Mauro Gianetti (CEO & Team Principal): “Continuiamo a costruire una formazione di giovani talentuosi in grado di avere futuro e Tadej è sempre stato una parte importante di questo processo sin dal suo inizio. L’abbiamo visto crescere, da ragazzo è diventato un giovane coscienzioso e ha conquistato traguardi fantastici. Pogačar è un’ispirazione non solo per i suoi compagni, ma per un’intera generarazione di giovani ciclisti negli Emirati Arabi Uniti e in tutto il mondo”.

