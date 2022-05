Tadej Pogačar ha espresso la propria opinione alla stampa a pochi mesi dall’inizio del Tour de France. Il ciclista della UAE Team Emirates è intervenuto ai microfoni di RTV Slovenija, rete locale con cui "È bello vedere la nostra bandiera tra i primi quattro o cinque della classifica generale. Abbiamo un buon programma, i giovani sono coinvolti molto bene nello sport". Il ciclista dellaè intervenuto ai microfoni direte locale con cui il nativo di Komenda ha toccato vari temi. Il 23enne ha commentato ai media in merito alla situazione che sta vivendo la Slovenia, protagonista assoluta del ciclismo:

La pressione per il Tour di quest’anno c’è già (Pogacar)

"La stagione di quest’anno è stata un po’ diversa rispetto a quella dell’anno scorso. Sono migliorato nelle prove in linea. Il successo alle Strade Bianche resterà sempre nella mia memoria. Anche il Giro delle Fiandre è stata una gara fantastica, spero di tornarci più volte possibili".

Sul Tour de France

"La pressione per il Tour di quest’anno c’è già. Tutto questo mi motiva a fare bene, sono determinato a ripetermi. Stiamo già preparando la corsa, settimana prossima andrò sui Pirenei per vedere le tappe della gara di quest’anno. Svolgerò un allenamento specifico in altura".

